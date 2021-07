Covid, in Tunisia picco di decessi e tasso di positività al 30% (Di sabato 17 luglio 2021) Nuovo picco di decessi legati al Covid in Tunisia. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, nella giornata del 15 luglio sono stati notificati 205 decessi e registrati 6.787 nuovi casi su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) Nuovodilegati alin. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, nella giornata del 15 luglio sono stati notificati 205e registrati 6.787 nuovi casi su ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Tunisia picco di decessi e tasso di positività al 30% #Covid - MicheleMagistr3 : RT @agenzia_nova: #Italia #Tunisia Arrivata la prima nave dall’Italia carica di aiuti contro il Covid @ItalyinTunisia - DaniSalvestroni : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Tunisia picco di decessi e tasso di positività al 30% #Covid - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Tunisia picco di decessi e tasso di positività al 30% #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Tunisia picco di decessi e tasso di positività al 30% #Covid -