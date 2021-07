Veronica Ciardi | la risposta allo sfogo di Sarah Nile non si fa attendere

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tra le due ex amiche è sceso ormai il gelo, anche sui social. Dopo il durissimodiha lasciato intuire la sua pozione in merito alla vicenda.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ciardi

Giorni intensi e finalmente pieni di gioia, anche fuori dal campo, con il matrimonio con. I festeggiamenti di queste ore testimoniano la rinascita di un uomo ma anche di un calciatore ...Marco Verratti e Jessica Aidi a nozze dopo l'Europeo. Dopo il sì di Federico Bernardeschi e, il calciatore della Nazionale ha sposato la modella francese a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Il centrocampista del Psg, protagonista del successo della nazionale a ...Marco Verratti e Jessica Aidi sono da ieri marito e moglie. Il neo campione d'Europa, tornato da Wembley ha sposato la modella francese con una cerimonia sfarzosa a Parigi, poche ...In una serie di stories su Instagram, Sarah ha spiegato la sua versione: ”In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica ...