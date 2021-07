Temptation Island | Manuela e Stefano escono separati?

(Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo alcune indiscrezioni ben tre delle sei coppie della nona edizione diad oggi si sarebbero dette addio. Tra coloro che non stanno più insieme ci sarebbero ancheSirena eCarriero.avevano deciso di partecipare aper volere della donna che, dopo una serie di tradimenti del compagno, non riusciva più a fidarsi. L’uomo aveva promesso che si sarebbe vissuto al Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Lo spoiler sui due protagonisti di. Delle coppie diancora nel reality non sappiamo praticamente nulla. Raffaella Mennoia ha spiegato che fino alla messa in onda dell'ultima puntata del reality mariano, i fidanzati non possono farsi ...La coppia formata da Manuela Carriera e Stefano Sirena è senza dubbio tra le più discusse dell'attuale edizione di. A decidere di partecipare al reality dei sentimenti è stata Manuela per mettere alla prova il suo fidanzato. La coppia, insieme da quattro e anni e mezzo, è in crisi da quando, la ...Sembra proprio che un’altra coppia di Temptation Island sia pronta al falò di confronto. Si tratta di Floriana e Federico, il cui viaggio nei sentimenti ha preso una piega totalmente inaspettata. A ...Un'indiscrezione su i due fidanzati di Temptation Island, Manuela e Stefano, sta facendo molto discutere i fan. Di cosa si tratta?