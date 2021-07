Il multi dispositivo sbarca su WhatsApp: aggiornamento per la beta (Di giovedì 15 luglio 2021) Ci sono alcune indicazioni importanti che dobbiamo prendere in esame, oggi 15 luglio, a proposito del nuovo aggiornamento per la beta di WhatsApp. Dopo una lunga attesa, infatti, possiamo finalmente toccare con mano la funzione multi dispositivo, con cui sarà possibile utilizzare con maggiore facilità l’app su differenti device. Cerchiamo di capire di cosa si tratti, a poche ore da un altro approfondimento incentrato sui passi in avanti fatti a proposito delle chiamate tramite la suddetta app. Aspetto esaminato con un articolo specifico sul nostro magazine. Scopriamo la funzione multi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Ci sono alcune indicazioni importanti che dobbiamo prendere in esame, oggi 15 luglio, a proposito del nuovoper ladi. Dopo una lunga attesa, infatti, possiamo finalmente toccare con mano la funzione, con cui sarà possibile utilizzare con maggiore facilità l’app su differenti device. Cerchiamo di capire di cosa si tratti, a poche ore da un altro approfondimento incentrato sui passi in avanti fatti a proposito delle chiamate tramite la suddetta app. Aspetto esaminato con un articolo specifico sul nostro magazine. Scopriamo la funzione...

