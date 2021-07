Lufthansa vieta il saluto “Signore e signori”: “Non è inclusivo per gli altri generi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug — La compagnia aerea Lufthansa e le consociate dicono addio al tradizionale saluto ai passeggeri «Signore e signori, benvenuti a bordo» perché poco inclusivo e discriminatorio rispetto a tutti gli altri generi. Del resto si sa, i generi non sono due (maschile e femminile) ma 64, come spiega la rivista Healthlife. Discriminare i restanti 62 potrebbe offendere qualcuno. Potrebbe farlo sentire escluso. Lufthansa dice addio a «Signore e signori» Così, per non scontentare chi si alza la mattina e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug — La compagnia aereae le consociate dicono addio al tradizionaleai passeggeri «, benvenuti a bordo» perché pocoe discriminatorio rispetto a tutti gli. Del resto si sa, inon sono due (maschile e femminile) ma 64, come spiega la rivista Healthlife. Discriminare i restanti 62 potrebbe offendere qualcuno. Potrebbe farlo sentire escluso.dice addio a «» Così, per non scontentare chi si alza la mattina e ...

