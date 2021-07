Ghostwire Tokyo rimandato al 2022

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Con un post pubblicato sull’account Twitter ufficiale, veniamo a conoscenza chepurtroppo non uscirà nella data inizialmente prevista, il gioco subisce un ritardo di svariati mesi, passando da Settembre ai primi mesi del. Tango rimanda l’uscita diA seguire vi riportiamo il messaggio tradotto in italiano: Abbiamo preso la decisione di rimandare il lancio dial. Vogliamo assicurarci di portare il gioco nelle vostre mani il prima possibile per provare personalmente il progetto a cui abbiamo ...

Advertising

TheNerdMagazine : Ghostwire: Tokyo - Rimandato nel 2022. - GameIndustry_IT : Ghostwire: Tokyo - Nuova finestra di lancio del gioco di Tango Gameworks - infoitscienza : Ghostwire: Tokyo, il gioco di Bethesda per PS5, è stato rinviato al 2022 - Asgard_Hydra : Ghostwire: Tokyo, il gioco di Bethesda per PS5, è stato rinviato al 2022 - - generacomplotti : RT @xbox_series: gomblotto ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ghostwire Tokyo

è stato rinviato : previsto in uscita nei mesi autunnali in esclusiva temporale su PlayStation 5 , la nuova avventura di Tango Gameworks e Bethesda Softworks è stata infatti ...Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2019,è completamente scomparso dai radar e anche durante l'ultimo E3 non abbiamo sentito parlare di questo titolo horror, sviluppato da Tango Gameworks. Fino ad oggi, e non per buone ...ColdQuanta è un'azienda statunitense che ha presentato il suo primo computer quantistico, basato sugli atomi freddi e in grado di offrire 100 qubit, ovvero più di quanti possa offrirne la concorrenza ...Microsoft ha rilasciato i nuovi aggiornamenti cumulativi, correggendo 9 vulnerabilità (di cui quattro già sfruttate) e più di 100 falle singole. Ecco tutto quello che c'è da sapere ...