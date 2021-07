Covid: Speranza, 'via libera all'anticorpo monoclonale sotrovimab' (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri il decreto che autorizza alla temporanea distribuzione, fino al 31 gennaio 2022, dell'anticorpo monoclonale sotrovimab di GlaxoSmithKline per il trattamento dei pazienti affetti dal virus Sars-CoV-2. Ne dà notizia il ministero della Salute in una nota. Alla base del decreto - si legge - le valutazioni emerse dalla Commissione tecnico scientifica dell'Aifa sulle evidenze scientifiche, i profili di efficacia e di sicurezza del sotrovimab. Nel decreto anche la proroga al 31 gennaio 2022 dell'autorizzazione alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato ieri il decreto che autorizza alla temporanea distribuzione, fino al 31 gennaio 2022, dell'di GlaxoSmithKline per il trattamento dei pazienti affetti dal virus Sars-CoV-2. Ne dà notizia il ministero della Salute in una nota. Alla base del decreto - si legge - le valutazioni emerse dalla Commissione tecnico scientifica dell'Aifa sulle evidenze scientifiche, i profili di efficacia e di sicurezza del. Nel decreto anche la proroga al 31 gennaio 2022 dell'autorizzazione alla ...

