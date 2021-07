PUBG: New State in un nuovo video che mostra veicoli futuristici, Drone Shop e altro ancora (Di lunedì 12 luglio 2021) PUBG New State è in via di sviluppo, con la sua uscita prevista per la fine di quest'anno. A tal proposito, lo studio di sviluppo ha annunciato che la pre-registrazione iOS per il gioco inizierà ad agosto in tutto il mondo. Non solo, ma è stato pubblicato inoltre un nuovo trailer che mostra qualche dettaglio in più sul sequel di PUBG. Oltre a veicoli classici come la UAZ e la Dacia, solo per citarne alcuni, due nuove vetture andranno ad arricchire questa collezione. La prima è The Volta, un'auto elettrica, ma più silenziosa, che vi permetterà di rimanere un po' più discreti. La seconda è ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021)Newè in via di sviluppo, con la sua uscita prevista per la fine di quest'anno. A tal proposito, lo studio di sviluppo ha annunciato che la pre-registrazione iOS per il gioco inizierà ad agosto in tutto il mondo. Non solo, ma è stato pubblicato inoltre untrailer chequalche dettaglio in più sul sequel di. Oltre aclassici come la UAZ e la Dacia, solo per citarne alcuni, due nuove vetture andranno ad arricchire questa collezione. La prima è The Volta, un'auto elettrica, ma più silenziosa, che vi permetterà di rimanere un po' più discreti. La seconda è ...

