A conclusione della cerimonia a palazzo Chigi per festeggiare la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha consegnato al presidente del Consiglio, Mario Draghi la maglia azzurra numero 10 con il nome del premier e il gagliardetto della Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale maglietta Nazionale, la maglietta azzurra numero 10 a Mario Draghi ... Gabriele Gravina, ha consegnato al presidente del Consiglio, Mario Draghi la maglia azzurra numero 10 con il nome del premier e il gagliardetto della Nazionale.

Italia campione d'Europa, azzurri da Mattarella e Draghi. Poi il giro sul pullman scoperto Al Presidente è stata regalata una maglietta azzurra con il nome 'Mattarella' stampato sulle spalle ... i vostri gol e le vostre parate", queste la parole con cui Mario Draghi parla alla Nazionale e a ...

Nazionale, la maglietta azzurra numero 10 a Mario Draghi - Calcio Agenzia ANSA Vaccini, in Puglia somministrate quasi 4mln di dosi Le dosi sono il 92.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza ... 357 nel Centro Aggregazione Giovanile di Spongano, 144 dal Sisp di Maglie, 66 nel complesso Ex Acait, 49 dai ...

Euro 2020, la Nazionale italiana al Quirinale: Chiellini dedica la vittoria a Davide Astori Un messaggio di Mattarella è rivolto anche a Davide Astori, calciatore scomparso a causa di un malore durante una trasferta e che ha avuto modo anche di giocare con la maglia della Nazionale. “Avete ...

