Digitale terrestre, la nostra guida allo switch-off (Di sabato 10 luglio 2021) Lo switch off per l’arrivo del nuovo Digitale terrestre comincerà il primo settembre 2021. Tra meno di due mesi inizierà la prima delle due fasi di transizione che ci consentiranno di adottare il nuovo Dvb-T2 con un nuovo codec di compressione, chiamato HEVC, destinato ad ottimizzare la qualità d'immagine in 4K su tutti i canali e aprendo le porte alla compatibilità per l'8K. Una scelta resa obbligata dall’asta miliardaria per le frequenze del 5G – ad oggi “castrato” sotto le sembianze di un 4G più potente – ma che renderà obsoleti più di 30 milioni di televisori in tutta Italia. Cosa succede il primo settembre? Il primo step si completerà ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 luglio 2021) Looff per l’arrivo del nuovocomincerà il primo settembre 2021. Tra meno di due mesi inizierà la prima delle due fasi di transizione che ci consentiranno di adottare il nuovo Dvb-T2 con un nuovo codec di compressione, chiamato HEVC, destinato ad ottimizzare la qualità d'immagine in 4K su tutti i canali e aprendo le porte alla compatibilità per l'8K. Una scelta resa obbligata dall’asta miliardaria per le frequenze del 5G – ad oggi “castrato” sotto le sembianze di un 4G più potente – ma che renderà obsoleti più di 30 milioni di televisori in tutta Italia. Cosa succede il primo settembre? Il primo step si completerà ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Kraftwerk-Computer Love La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Depeche Mode-Just Can't Get Enough La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Art of Noise, Tom Jones-Kiss La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: RADIO KEMONIA-NEWS La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Amedeo Minghi-Quando l'estate verrà La musica anni 80 solo su -