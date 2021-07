Riforma Giustizia, Conte: "Prescrizione? Anomalia, io non canterei vittoria" (Di venerdì 9 luglio 2021) "Mediazioni erano state offerte. Mi spiace" dice l'ex premier intervistato al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "Nessun attacco a Draghi, si vuole solo fare politica. Sulla Giustizia si deciderà in Parlamento" Leggi su rainews (Di venerdì 9 luglio 2021) "Mediazioni erano state offerte. Mi spiace" dice l'ex premier intervistato al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "Nessun attacco a Draghi, si vuole solo fare politica. Sullasi deciderà in Parlamento"

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - gjscco : RT @Forever_Purple: @GiuseppeConteIT interviene sulla riforma della #giustizia: 'Apprezzo il lavoro della ministra #Cartabia, si è molto im… - 19marino74 : RT @fattoquotidiano: IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha nulla a… -