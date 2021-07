Cavendish, l'ex bancario che ha imparato a vincere in Italia e ora è ad altezza Merckx (Di venerdì 9 luglio 2021) Adesso il fatto che da piccolo si dilettasse con la danza, o che da adolescente abbia lavorato come cassiere in banca a Douglas, la capitale dell'Isola di Man, quasi fa sorridere. Ma le radici di Mark ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) Adesso il fatto che da piccolo si dilettasse con la danza, o che da adolescente abbia lavorato come cassiere in banca a Douglas, la capitale dell'Isola di Man, quasi fa sorridere. Ma le radici di Mark ...

Advertising

infoitsport : Cavendish, l'ex bancario che ha imparato a vincere in Italia e ora è ad altezza Merckx - oldmanandsea1 : RT @Gazzetta_it: Cavendish, l'ex bancario che ha imparato a vincere in Italia e ora è ad altezza Merckx #Tour - Gazzetta_it : Cavendish, l'ex bancario che ha imparato a vincere in Italia e ora è ad altezza Merckx #Tour -

Ultime Notizie dalla rete : Cavendish bancario Cavendish, l'ex bancario che ha imparato a vincere in Italia e ora è ad altezza Merckx Ma le radici di Mark Cavendish, probabilmente il velocista più forte della storia, sono queste. E si intrecciano con l'Italia che ha avuto un ruolo chiave nella crescita del 36enne britannico della ...

Cavendish, l'ex bancario che ha imparato a vincere in Italia e ora è ad altezza Merckx Ma le radici di Mark Cavendish, probabilmente il velocista più forte della storia, sono queste. E si intrecciano con l'Italia che ha avuto un ruolo chiave nella crescita del 36enne britannico della ...

Cavendish, l'ex bancario che ha imparato a vincere in Italia e ora è ad altezza Merckx La Gazzetta dello Sport Ma le radici di Mark, probabilmente il velocista più forte della storia, sono queste. E si intrecciano con l'Italia che ha avuto un ruolo chiave nella crescita del 36enne britannico della ...Ma le radici di Mark, probabilmente il velocista più forte della storia, sono queste. E si intrecciano con l'Italia che ha avuto un ruolo chiave nella crescita del 36enne britannico della ...