"Testo giusto nei fini, non nel metodo. I giudici hanno troppa discrezionalità" (Di giovedì 8 luglio 2021) Il professore: "I reati devono essere sempre definiti: qui non lo sono. Così si rischia che per un'omelia si venga accusati di omofobia" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Il professore: "I reati devono essere sempre deti: qui non lo sono. Così si rischia che per un'omelia si venga accusati di omofobia"

Advertising

14Orlandi : @ElioLannutti @fattoquotidiano @ErmannoKilgore Sta solo interpretando il testo di legge dal quale penso prenda le d… - kittesencul : @FuffaForte @agnosticIT @a_presbitero Ho scritto male. Non ne facevo una questione temporale. Intendevo che comunqu… - PaolaSaulino : @gian1384 @CdGherardesca Ho risposto col tweet giusto alla persona giusta. ???? scusa grazie ho ricopiato il testo e… - BarbaraMasini_ : @duefoal Ah, e giusto per ribadire che lei non ha letto il testo, il dl zan non si estende alla propaganda ma alla sola istigazione - Godai71 : @dottoremaevero @RobiVil Questo è giusto. Il fatto è che ponendo il quesito in questione e rispondendo 'No', molte… -