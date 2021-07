Milano, due militari accusati di catcalling verso una 20enne (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano 07 luglio, chiuse le indagini della procura. I due militari chiedono di venire interrogati dagli agenti del commissariato Lorenteggio Milano, due militari dell’esercito sono stati accusati di molestie verbali e per uno dei due anche minacce contro una ragazza di 20 anni. L’episodio risale a circa tre mesi fa, ma solo nella giornata del L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 luglio 2021)07 luglio, chiuse le indagini della procura. I duechiedono di venire interrogati dagli agenti del commissariato Lorenteggio, duedell’esercito sono statidi molestie verbali e per uno dei due anche minacce contro una ragazza di 20 anni. L’episodio risale a circa tre mesi fa, ma solo nella giornata del L'articolo proviene da Consumatore.com.

