L'olandese Kuipers arbitrerà la finale tra Italia e Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI- Sarà l'olandese Bjorn Kuipers ad arbitrare la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra prevista domenica sera, alle 21, a Wembley. Ha già diretto le due squadre durante la fase a gironi del Mondiali del 2014, in Brasile. La partita venne vinta dagli Azzurri per 2-1 con gol di Balotelli, Sturridge e Marchisio. Kuipers, classe 1973, ha iniziato ad arbitrare in Eredivisie nel 2005 ricevendo un anno dopo la nomina di 'internazionale'. Tra le sue gare più importanti spiccano la Supercoppa europea del 2011 tra Barcellona e Porto, le finali di Europa League del 2013 tra Benfica e ...

