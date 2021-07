Morte Raffaella Carrà | è guerra tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Mentre il mondo dello spettacolo si appresta a dare l’addio alla regina della televisione italiana,, morta a 78 anni per un brutto male con cui combatteva da tempo, due tra i personaggi televisivi più in vista del momento –, opinionista e vincitore del Grande Fratello Vip 5, e, giornalista e opinionista – hanno ben pensato di dar vita a una bagarre davvero imbarazzante, che non fa onore a nessuno dei due. Le storie Instagram didopo ladi...

FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - Internazionale : Il caschetto biondo, la forza di scegliere invece di farsi scegliere, la “favolosità”: perché Raffaella Carrà è sta… - estacioncinema : RT @pazzoperrep: Rep dedica altre due pagine, a sfoglio avviato, alla morte di Raffaella Carrà (anche il Corriere fa lo stesso). Cronaca d… - giantliberaria : RT @d_cassandro: Ieri avevo scritto questa cosa sulla Carrà, sulla favolosità come gesto politico e su come quella delle icone gay sia una… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Raffaella

Carrà, Roberta Capua a : ' C'è chi ha usato la suaper mettersi in mostra... '. Lunedì 5 luglio, la notizia improvvisa delladiCarrà, regina della televisione e icona di libertà. La conduttrice di Carramba è scomparsa all'età di 78 anni a causa di una malattia. Leggi anche > Tanti i messaggi di cordoglio ...Il feretro arriva in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, circondato dall'infinito affetto cheCarrà continua a generare dopo laimprovvisa. La camera ardente della regina della ...Raffaella Carrà, Lino Banfi in lacrime a Estate in Diretta: «Mi ha aiutato in un momento difficile...». Oggi, l'attore pugliese è stato ospite in collegamento ...Ricoverato in terapia intensiva il pilota amato da milioni di italiani. In questi giorni l’Italia è sotto shock per la morte di Raffaella Carrà. La Raffa Nazionale ci ha tenut ...