Zorzi-Lucarelli, baruffa social: acceso scontro, non sfugge un dettaglio (Di martedì 6 luglio 2021) Gossip Selvaggia ha preso in giro Tommaso per un video su Raffaella Carrà, lui ha risposto per le rime: cosa si sono detti Pubblicato su 6 Luglio 2021 È scontro tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli! Il motivo? Un video su Raffaella Carrà dell’influencer. Tommaso ha condiviso con i fan la sua commozione per la scomparsa della Carrà, in realtà condivide sempre emozioni e sensazioni con chi lo segue. Lo fa da sempre, lo ha fatto anche in un momento particolarmente triste perché Raffaella Carrà era per lui un simbolo, un idolo, qualcosa di più, molto di più, di una showgirl o una conduttrice. Anche nella Casa del Grande ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Gossip Selvaggia ha preso in giro Tommaso per un video su Raffaella Carrà, lui ha risposto per le rime: cosa si sono detti Pubblicato su 6 Luglio 2021 Ètra Tommasoe Selvaggia! Il motivo? Un video su Raffaella Carrà dell’influencer. Tommaso ha condiviso con i fan la sua commozione per la scomparsa della Carrà, in realtà condivide sempre emozioni e sensazioni con chi lo segue. Lo fa da sempre, lo ha fatto anche in un momento particolarmente triste perché Raffaella Carrà era per lui un simbolo, un idolo, qualcosa di più, molto di più, di una showgirl o una conduttrice. Anche nella Casa del Grande ...

Advertising

Maryss84 : La Lucarelli, che non so xchè mi ha bloccata (sopravviverò), ha quei 4-5 personaggi a cui fa pelo e contropelo A PR… - mariellagambar1 : RT @anailimeee: Selvaggia Lucarelli ha attaccato i tre personaggi più in vista del momento che ricevono articoli anche se respirano, Chiara… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Raffaella Carrà, Tommaso Zorzi in lacrime fa infuriare Selvaggia Lucarelli. Lui risponde: «Sguazzi nel torbido» https:/… - iromitalianbeef : RT @anailimeee: Selvaggia Lucarelli ha attaccato i tre personaggi più in vista del momento che ricevono articoli anche se respirano, Chiara… - federico20056 : RT @anailimeee: Selvaggia Lucarelli ha attaccato i tre personaggi più in vista del momento che ricevono articoli anche se respirano, Chiara… -