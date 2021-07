Terra Fuochi, Ronghi-Cioffi: “Grave incendio a Giugliano” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “L’incendio che ha interessato l’ex discarica inTerrata da anni a Masseria del Pozzo, nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, è Grave e non tranquillizzano affatto le notizie secondo le quali non avrebbe interessato le balle di rifiuti di Taverna del Re in quanto ciò che è avvenuto evidenzia ulteriormente la mancanza di controllo del territorio, la sua vulnerabilità e il suo dramma ambientale e sanitario”. E’ quanto affermano il Segretario Generale di CNAl, Salvatore Ronghi e il Segretario Nazionale di Categoria, Orlando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “L’che ha interessato l’ex discarica inta da anni a Masseria del Pozzo, nel territorio del Comune diin Campania, èe non tranquillizzano affatto le notizie secondo le quali non avrebbe interessato le balle di rifiuti di Taverna del Re in quanto ciò che è avvenuto evidenzia ulteriormente la mancanza di controllo del territorio, la sua vulnerabilità e il suo dramma ambientale e sanitario”. E’ quanto affermano il Segretario Generale di CNAl, Salvatoree il Segretario Nazionale di Categoria, Orlando ...

Ultime Notizie dalla rete : Terra Fuochi Brucia la terra dei Fuochi, caldo e diossina nell'area: 'Vero motivo per cui dobbiamo indossare le mascherine' Caldo e diossina nell'aria. Quella appena trascorsa, è stata una notte di passione per gli abitanti della Terra dei Fuochi, purtroppo abituati all'aria irrespirabile e a vedere fumo nero che si alza nel cielo. Soltanto nella giornata di ieri sono diversi gli incendi e le discariche date alle fiamme, ...

"Basta con i roghi!", il grido di protesta di Japigia "Basta con i roghi " la nostra è terra dei profumi e non terra dei fuochi". In una nota ufficiale il Comitato Cittadini di Japigia ha indetto per il giorno 06 Luglio alle ore 18:00, in Piazza Prefettura, un presidio cittadino per manifestare il disagio e la ...

