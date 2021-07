Lutto nel cinema | il cast di Superman e i Goonies è a pezzi

(Di martedì 6 luglio 2021) Un graveha colpito il mondo del. È venuto a mancare infatti Richard Donner, regista tra gli altri di Arma Letale enelLa notizia che è arrivata nella giornata di ieri ha sconvolto il mondo del. È venuto a mancare infatti Richard Donner, uno dei nomi più importanti in tal senso in America. Regista e produttore, è stata la mente alle spalle dei film più famosi degli ’80 e ’90. Tantissime le pellicole portate al successo. Il suo esordio dietro la macchina da presa è datato 1961, quando diresse Il leggendario X-15. La sua ...

Adnkronos : #RaffaellaCarrà è morta, lutto nel mondo dello spettacolo. A renderlo noto Sergio Iapino, che ne ha dato il triste… - pairsonnalitesF : Grazie Raffaella. Oggi ti abbiamo perso ma nel tempo, sempre ed ovunque, penseremo proprio a te: Addio alla Judy Ga… - DJOMD1969 : Stasera Italia Spagna nel nome di Raffaella Carra' propongo il lutto al braccio per entrambe le nazionali. Buon martedì - GAZZETTACAMPANA : LUTTO NEL MONDO.Raffaella Carrà, una delle più grandi showgirl italiane, è morta all’età di 78 anni, dopo una malat… - vivere_sardegna : Lutto nel mondo dello spettacolo: Raffaella Carrà è morta a 78 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Per comprendere meglio le esperienze dei familiari indi pazienti deceduti in terapia ... Il primo è stata la difficoltàcostruire una relazione con i medici della terapia intensiva e nell'...primo appare un'immagine di una rosa gialla. La Civitillo scrive: 'Questo fiore è per te ... Oggi è un giorno di, si è spenta una grande Stella che continuerà a brillare, perché Raffaella ...Bellaria Igea Marina ha dedicato a Raffaella Carrà il festival ’Milleluci’, un’iniziativa che si snodava nell’intera estate del 2010 in vari punti del territorio con spettacoli, incontri e una inedita ...Uno studio francese analizza come i familiari delle vittime della pandemia hanno vissuto e gestito il periodo del ricovero ...