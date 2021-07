Gdf della Spezia scopre frode fiscale in cantieri navali (Di martedì 6 luglio 2021) Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia, a seguito di indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato due imprenditori, finiti ai domiciliari, e deciso misure ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Militari del GruppoGuardia di Finanza di La, a seguito di indagini dirette dalla locale ProcuraRepubblica, hanno arrestato due imprenditori, finiti ai domiciliari, e deciso misure ...

'Contributi non versati', sequestro 22 mln a gruppo Cegalin Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro d'urgenza da quasi 22 milioni di euro in un'inchiesta per frode fiscale del pm milanese Paolo Storari con al centro il gruppo Cegalin, che si occupa di ...

Taranto: prestiti e minacce, due arresti della GdF Arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Taranto P.M. di anni 46 (con precedenti per spaccio) e C.B. di anni 30 (incensurato), entrambi tarantini. Le indagini a carico di entrambi, durate ...

