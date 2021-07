Iliad, due nuovi spot in tv per tranquillizzare i clienti (Di domenica 4 luglio 2021) Disponibili i nuovi spot tv di Iliad per pubblicizzare le due offerte principali dell’operatore francese. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta L’operatore telefonico Iliad ha ripreso in questi giorni a pubblicizzare sulle principali emittenti televisive del territorio, le nuove offerte per i clienti. Le due promo che vengono sponsorizzate da Iliad sono al momento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 4 luglio 2021) Disponibili itv diper pubblicizzare le due offerte principali dell’operatore francese. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta L’operatore telefonicoha ripreso in questi giorni a pubblicizzare sulle principali emittenti televisive del territorio, le nuove offerte per i. Le due promo che vengono sponsorizzate dasono al momento L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Iliad, sul sito ora due tariffe speciali e low cost in alternativa alla Flash 120 - Giovannimand : @IliadItalia la mia vecchia compagnia telefonica (@WindTreOfficia) ha deciso di raddoppiare il costo della mia prom… - infoitscienza : TIM e la sfida a Iliad: le due tariffe che non si possono perdere a Luglio - filadelfo72 : Iliad 120 Giga vs Very Mobile 200. Le due offerte del momento - luciaguglielmi : Iliad 120 Giga vs Very Mobile 200. Le due offerte del momento -