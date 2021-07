Ender Lilies: Quietus of the Knights - recensione (Di domenica 4 luglio 2021) L'estate è appena iniziata ma il caldo è già insopportabile. C'è bisogno di the freddo a litri, aria condizionata e un videogioco capace di coinvolgere senza essere "pesante". Di solito questo tipo di titoli si trovano nel florido mercato Indie, che anche stavolta in effetti ha partorito una piccola gemma che vi consigliamo di prEndere in considerazione ancora prima di iniziare a parlarne. Questo gioiellino si chiama Ender Lilies: Quietus of the Knights, ma d'ora in poi lo chiameremo solo Ender Lilies. Fa parte della macro-categoria nota a tutti come Metroidvania, con una ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 luglio 2021) L'estate è appena iniziata ma il caldo è già insopportabile. C'è bisogno di the freddo a litri, aria condizionata e un videogioco capace di coinvolgere senza essere "pesante". Di solito questo tipo di titoli si trovano nel florido mercato Indie, che anche stavolta in effetti ha partorito una piccola gemma che vi consigliamo di pre in considerazione ancora prima di iniziare a parlarne. Questo gioiellino si chiamaof the, ma d'ora in poi lo chiameremo solo. Fa parte della macro-categoria nota a tutti come Metroidvania, con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Ender Lilies Migliori videogiochi in uscita: Luglio 2021 - Elenco ... Xbox One e Nintendo Switch ! Migliori videogiochi in uscita: Giugno 2021 - Elenco The 25th Ward: The Silver Case " 6 luglio " Switch Ender Lilies: Quietus of the Knights " 6 luglio " PS4 Ys IX: ...

Ender Lilies è disponibile da oggi su Xbox Ender Lilies: Quietus of the Knights, il metroidvania dark fantasy pubblicato da Binary Haze Interactive, arriva oggi su Xbox Series X - S e Xbox One. Il gioco sarà poi reso disponibile su PlayStation ...

Ender Lilies: Quietus of the Knights, recensione Pc ilVideogioco.com Ender Lilies 1.0 arriva su Xbox, ecco tutti i dettagli del metroidvania dark Dopo il successo ottenuto su PC e Switch, Ender Lilies inizia il suo viaggio su console arrivando su Xbox. Ecco tutti i dettagli.

La recensione di Ender Lilies Quietus of the Knight: uno splendido mondo in rovina Ender Lilies Quietus of the Knight è disponibile e dopo aver vagato per le strade del regno di Finis siamo vi proponiamo a nostra recensione.

