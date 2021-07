Governo: Berlusconi, 'deve finire il suo compito' (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Il Governo ha un compito fondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra. Lo abbiamo voluto per questo, sono stato io il primo a chiederlo, come soluzione eccezionale per tempi eccezionali. deve finire il suo compito”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di Fortune Italia. “Sul piano sanitario –osserva il leader di Fi- la situazione va migliorando, grazie ad una campagna vaccinale che corrisponde a quella che noi avevamo proposto. Sul piano economico invece si vedono appena i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Ilha unfondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra. Lo abbiamo voluto per questo, sono stato io il primo a chiederlo, come soluzione eccezionale per tempi eccezionali.il suo”. Lo afferma Silvioin un'intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di Fortune Italia. “Sul piano sanitario –osserva il leader di Fi- la situazione va migliorando, grazie ad una campagna vaccinale che corrisponde a quella che noi avevamo proposto. Sul piano economico invece si vedono appena i ...

