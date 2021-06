LIVE Fognini-Djere 6-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro avanti di un set! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Trova le righe Djere coi colpi al rimbalzo e si salva in questo scambio. Erroraccio di Djere a rete e palla break per Fognini. 40-40 Si va ai vantaggi in questo primo game del 2° set, Djere al servizio. A zero Fognini tiene il servizio di questo nono game e chiude il set sul 6-3 contro Djere. Bene Fognini che ha ottenuto con la prima di servizio il 70% dei punti e con la seconda il 75%. Azzurri micidiale in risposta alla seconda di Djere (67% dei quindici). 6 vincenti e 7 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Trova le righecoi colpi al rimbalzo e si salva in questo scambio. Erroraccio dia rete e palla break per. 40-40 Si va ai vantaggi in questo primo game del 2° set,al servizio. A zerotiene il servizio di questo nono game e chiude il set sul 6-3 contro. Beneche ha ottenuto con la prima di servizio il 70% dei punti e con la seconda il 75%. Azzurri micidiale in risposta alla seconda di(67% dei quindici). 6 vincenti e 7 ...

