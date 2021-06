Caos M5S, l’ipotesi scissione sempre più concreta. E Conte è pronto a lanciare il suo partito (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Movimento Cinque Stelle sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Il punto della scissione. Il garante Beppe Grillo ha chiuso la porta in faccia all’ex premier Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa per ribadire la sua disponibilità ad assumere il ruolo di capo politico pentastellato. Lo Statuto messo a punto dall’ex presidente del Consiglio non è affatto piaciuto al comico genovese, che ha fatto saltare definitivamente le trattative. E nell’aria non c’è solo lo scisma, ma anche il possibile nuovo partito di Conte. La scissione è vicina A confermare l’irreparabile spaccatura sono le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Movimento Cinque Stelle sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Il punto della. Il garante Beppe Grillo ha chiuso la porta in faccia all’ex premier Giuseppe, intervenuto in conferenza stampa per ribadire la sua disponibilità ad assumere il ruolo di capo politico pentastellato. Lo Statuto messo a punto dall’ex presidente del Consiglio non è affatto piaciuto al comico genovese, che ha fatto saltare definitivamente le trattative. E nell’aria non c’è solo lo scisma, ma anche il possibile nuovodi. Laè vicina A confermare l’irreparabile spaccatura sono le ...

