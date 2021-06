Umberto Tozzi, al via tour acustico “Songs” (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il 5 luglio dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) avrà inizio “Songs”, una serie di speciali concerti in acustico con cui Umberto Tozzi attraverserà tutta l’Italia.“Songs” sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica.«Sono felicissimo! – ha commentato Tozzi – La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il 5 luglio dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) avrà inizio “”, una serie di speciali concerti incon cuiattraverserà tutta l’Italia.“” sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica.«Sono felicissimo! – ha commentato– La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo ...

