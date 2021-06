Turismo Ue, -61% nell’ultimo anno (Di martedì 29 giugno 2021) Crollo del settore turistico in Europa a causa della pandemia. A stimarlo è l’Eurostat che ha evidenziato un calo del 61% delle notti trascorse negli esercizi ricettivi turistici dell’Ue tra aprile 2020 e marzo 2021. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) Crollo del settore turistico in Europa a causa della pandemia. A stimarlo è l’Eurostat che ha evidenziato un calo del 61% delle notti trascorse negli esercizi ricettivi turistici dell’Ue tra aprile 2020 e marzo 2021. sat/gtr su Il Corriere della Città.

