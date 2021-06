Facebook non è un monopolio. Lo schiaffo alla Ftc e il futuro dell’Antitrust (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri a Facebook hanno stappato lo spumante, vedendo la propria capitalizzazione di mercato superare i mille miliardi di dollari per la prima volta. Le azioni del colosso tech sono balzate del 4,2% in seguito alla decisione del giudice James Boasberg (corte distrettuale di D.C.) di archiviare in un colpo solo due cause antitrust cruciali, portate avanti rispettivamente dalla Federal Trade Commission (l’agenzia nazionale di tutela dei consumatori e della concorrenza) e da una coalizione di 46 stati americani. L’accusa sosteneva che Facebook avesse abusato della propria posizione monopolistica nel mercato per acquisire o ... Leggi su formiche (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri ahanno stappato lo spumante, vedendo la propria capitalizzazione di mercato superare i mille miliardi di dollari per la prima volta. Le azioni del colosso tech sono balzate del 4,2% in seguitodecisione del giudice James Boasberg (corte distrettuale di D.C.) di archiviare in un colpo solo due cause antitrust cruciali, portate avanti rispettivamente dFederal Trade Commission (l’agenzia nazionale di tutela dei consumatori e della concorrenza) e da una coalizione di 46 stati americani. L’accusa sosteneva cheavesse abusato della propria posizione monopolistica nel mercato per acquisire o ...

Advertising

SusannaCeccardi : Il Ministro Lamorgese si svegli e inizi ad adottare tutte le misure necessarie per contenere il fenomeno migratorio… - SusannaCeccardi : Non si può essere per i diritti solo quando è facile schierarsi. Mettere il logo arcobaleno sui social destinati ai… - virginiaraggi : Qualche giorno fa sono stata in via Romolo Vaselli, nel Municipio VI, dove abbiamo riqualificato l’area ludica. Non… - Mauri_Carrara : RT @LegaCamera: ??#MOLTENI: «DAREMO AGLI AGENTI TASER E BODYCAM» «Non lasceremo che le città diventino ostaggio di chi ha interpretato la… - cucciolicamilla : RT @LegaCamera: ??#MOLTENI: «DAREMO AGLI AGENTI TASER E BODYCAM» «Non lasceremo che le città diventino ostaggio di chi ha interpretato la… -