Pocono Mountains 350 | Busch vince con l’auto “zoppa”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il doubleheader della Pennsylvania si conclude con la350, che regala uno spettacolo diverso rispetto alla corsa del sabato. Meno sorpassi ma più tensione, con un gioco che premia Kyle. Per il due volte iridato arriva la seconda vittoria stagionale, in una gara che non avrebbe dovuto finire, complice un guasto alla frizione che gli impediva di cambiare le marce. Kyle ed il suo team stringono i denti, sfruttando l’ottima velocità e gestendo ottimamente i consumi nel finale. Kyle Larson, partito dal fondo per l’incidente del sabato, termina secondo, davanti a Brad Keselowski, Kevin Harvick ed uno straordinario Bubba ...