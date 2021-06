Pesatura su autostrada ma i camion continuano a svoltare… (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Seppure animati dalla sola curiosità (le speranze, qui, sono morte da tempo), gli abitanti del rione Olivieri lunedì 28 giugno erano affacciati ai balconi. I comunicati degli organi Istituzionali avevano annunciato, in un recente passato, la entrata in funzione del sistema di Pesatura – primo in Italia – dei tir sul tratto autostradale Salerno-Cava de’ Tirreni. Accorgimento che allarga ai mezzi pesanti fino a 42 tonnellate la possibilità di percorrere l’autostrada. Invece lunedì 28 giugno, in risalita dal porto, i camion hanno continuato a svoltare a sinistra per imboccare via ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Seppure animati dalla sola curiosità (le speranze, qui, sono morte da tempo), gli abitanti del rione Olivieri lunedì 28 giugno erano affacciati ai balconi. I comunicati degli organi Istituzionali avevano annunciato, in un recente passato, la entrata in funzione del sistema di– primo in Italia – dei tir sul trattole Salerno-Cava de’ Tirreni. Accorgimento che allarga ai mezzi pesanti fino a 42 tonnellate la possibilità di percorrere l’. Invece lunedì 28 giugno, in risalita dal porto, ihanno continuato a svoltare a sinistra per imboccare via ...

