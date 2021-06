Sindaco faccia a faccia con il ladro: 'Stava entrando dalla finestra. Gli ho urlato contro ed è scappato' (Di domenica 27 giugno 2021) PETRIOLO - Si trova faccia a faccia con un ladro. Una notte da incubo, quella tra venerdì e sabato, per Matteo Santinelli, Sindaco di Petriolo, che è riuscito a mettere in fuga il malvivente e ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 giugno 2021) PETRIOLO - Si trovacon un. Una notte da incubo, quella tra venerdì e sabato, per Matteo Santinelli,di Petriolo, che è riuscito a mettere in fuga il malvivente e ...

Advertising

robyc2004 : @AMDdamanna @agostinobarbera @stefaniapiccin5 @virginiaraggi Idem..nessuno invoca le cene di cui tu troll con una f… - Gjilda4 : @DiegoFusaro Solo bugie, bugie e bugie, e mette candidatura anche per diventare sindaco. Che faccia tosta. - marco90355036 : @repubblica Il Sindaco di Zinno se ne faccia una ragione, come tutti può essere oggetto di attacchi, non è intoccab… - IPredicatore : @PatriotaIl Che faccia tosta la Raggi ricandidarsi a sindaco di Roma.. - rontagnano : POVERA RAGAZZA ITALIANA. IL SINDACO GLI FACCIA DEDICARE UNA VIA. -