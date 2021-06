Battaglia aerea | 41 anni fa la strage di Ustica

(Di domenica 27 giugno 2021) È una giostra, ma non è un gioco. È una giostra fatta per pensare. Si chiama Battaglia aerea ed è un’installazione del duo PetriPaselli, composto da Matteo Petri e Luciano Paselli, e curata da Lorenzo Balbi, direttore artistico del museo di arte moderna di Bologna. Si trova fuori dal Museo della Memoria di Ustica e vuole rappresentare quello che accade nella notte del 27 giugno del 1980 nel cielo sopra l’Italia.

avvocatorinaldi : #27giugno 1980, dei caccia francesi ingaggiano una battaglia aerea sul Tirreno per abbattere dei mig libici di scor… - news_bologna : Strage di Ustica, scoppia la polemica sulla giostra «Battaglia aerea»: «Una baracconata» - CLAPIZZI : aEcco come è stata celebrata a Bologna la ricorrenza della presunta battaglia aerea nei cieli di Ustica: una giostr… - PippiCalz : @ziggymagenta_d La giostra, una baracconata. #Ustica #27giugno 1980 - Nutizieri : Strage di Ustica, scoppia la polemica sulla giostra «Battaglia aerea»: «Una baracconata»

Lo afferma Giuliana Cavazza, bolognese, Presidente della Associazione della Verità su Ustica, facendo riferimento alla Giostra, allestita in collaborazione con il Museo della Memoria