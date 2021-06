Wimbledon 2021 | dove vederlo in tv Programma | palinsesto | streaming

(Di sabato 26 giugno 2021) Si avvicina il tempo dell’erba, dei prati di, dei campi che hanno fatto la storia del tennis. Un momento speciale, questo, per il terzo Slam dell’anno: si ritorna a giocarlo dopo che l’edizione 2020 è saltata causa Covid-19, con la possibilità per il club di salvare il lato economico con l’assicurazione che copriva anche in caso di pandemia globale. C’è il detentore del titolo maschile, Novak Djokovic. Il serbo arriva da numero 1 del mondo. Non c’è invece la detentrice del titolo femminile, Simona Halep. La rumena, infatti, è ancora nei guai dopo l’infortunio al polpaccio di Roma dopo il quale non ha più giocato. Dieci gli italiani nel tabellone maschile: in ...

Se pensi aqual è la prima immagine che ti viene in mente? Credo che il colpo d'occhi asia la cosa più bella, arrivare lì e vedere tutti i giocatori di bianco. Hai come l'...Per l'Italia quindi una nuova finale dopo quella vinta da Berrettini al Queen's la scorsa settimana , la nona in totale nel. E lunedì inizia: Sonego giocherà contro il portoghese Joao ...Si avvicina il tempo dell'erba, dei prati di Wimbledon, dei campi che hanno fatto la storia del tennis. Un momento speciale, questo, per il terzo Slam dell'anno: si ritorna a giocarlo dopo che l'edizi ...The short time between the conclusion of Roland Garros and beginning of The Championships Wimbledon compelled players to make choices about warm-up events on grass. Nadal had opted out of Wimbledon ...