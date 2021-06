Civate | cadono calcinacci | controlli sotto il ponte della SS36

Advertising

lecco_notizie : Civate. Cadono calcinacci dal ponte della SS36, intervengono i pompieri -

Civate (Lecco), 25 giugno 2021 - Dopo il crollo del ponte di Annone ogni distacco di materiale dalle arcate delle infrastrutture viene valutato con grande attenzione, così quando in tarda mattinata i Vigili del Fuoco di Lecco con due automezzi sono intervenuti per un distacco di calcinacci dalle arcate dello svincolo della ss36 nel territorio di Civate.