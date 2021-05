Salvini vs Letta: “Pd passerà a Pdt, il partito delle tasse” (Di domenica 23 maggio 2021) Enrico Letta e la dote ai diciottenni finanziata dalla tassa di successione dei più ricchi? “Probabilmente passeranno dal Pd al Pdt, il partito delle tasse… Pare che la mattina si svegliano e come massima ambizione hanno quella di pensare a qualche nuova tassa”. Lo dice Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega. “Da Bertinotti a Letta – aggiunge il leader del Carroccio – il filo conduttore della sinistra non cambia. Ma qual è il problema dell’idea bislacca di far piangere i ricchi? Se tu tassi la tassa di successione, tassi il mazzo che mi sono fatto e invece che premiarmi, mi tassi”. “Essere ricco – afferma – non è una bestemmia, l’obiettivo delle sinistra è far star peggio chi sta meglio”. “Sulla flat tax ci arriveremo – aggiunge -, siamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) Enricoe la dote ai diciottenni finanziata dalla tassa di successione dei più ricchi? “Probabilmente passeranno dal Pd al Pdt, il… Pare che la mattina si svegliano e come massima ambizione hanno quella di pensare a qualche nuova tassa”. Lo dice Matteoalla scuola di formazione politica della Lega. “Da Bertinotti a– aggiunge il leader del Carroccio – il filo conduttore della sinistra non cambia. Ma qual è il problema dell’idea bislacca di far piangere i ricchi? Se tu tassi la tassa di successione, tassi il mazzo che mi sono fatto e invece che premiarmi, mi tassi”. “Essere ricco – afferma – non è una bestemmia, l’obiettivosinistra è far star peggio chi sta meglio”. “Sulla flat tax ci arriveremo – aggiunge -, siamo ...

