Bologna - Juve 1 - 4 | tabellino | marcatori e statistiche

(Di domenica 23 maggio 2021)- Vittoria per 4 - 1 dellantus in casa del. Nella prima frazione i bianconeri vanno a segno con Chiesa (6'), Morata (29'), Rabiot (45'), Morata cala il poker ad inizio ripresa, ...

Advertising

juventusfc : 44' | ?? | RABIOOOOOOOOT! A tu per tu con il portiere del Bologna Adrien non sbaglia! Tris Juve! #BolognaJuve [0-3]… - juventusfc : KICK-OFF Ultima della stagione! Tre punti importantissimi! #FINOALLAFINE, BIANCONERI! ???? LIVE MATCH:… - juventusfc : Report: l'ultima conferenza stampa prepartita della stagione ?? - primo_drudi : RT @onlyju70: I 'tifosi' dell' #Atalanta chiedono di perdere con il #Milan ?? I 'tifosi' del #Bologna chiedono di battere la #Juventus ?? Un… - manuhellt : RT @juventusfc: FULL-TIME! Finisce qui il campionato dei bianconeri! La Juve batte il Bologna 1-4 e chiude il campionato al quarto posto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juve

- Vittoria per 4 - 1 della Juventus in casa del. Nella prima frazione i bianconeri vanno a segno con Chiesa (6'), Morata (29'), Rabiot (45'), Morata cala il poker ad inizio ripresa, poi Orsolini accorci le ...Ilnon molla ma fatica sempre più, laresta in controllo del match, senza pause e senza cali di tensione. E al 45' arrotonda il vantaggio: in tre passaggi lamette Rabiot di fronte ...Ultima giornata e ultimi verdetti della Serie A 2020/2021. A Cagliari i sardi ospitano il Genoa che si impone alla Sardegna Arena 0-1 grazie al goal di Shomurodov. A Marassi la Sampdoria si impone 3-0 ...Napoli-Verona 1-1. Il pari non basta ai partenopei, considerati anche i risultati dagli altri campi, per conquistare un posto che vale la partecipazione alla Champions. Il Napoli accelera nel secondo ...