Il Napoli sta trattando con Lione e Arsenal per le amichevoli estive (Di sabato 22 maggio 2021) Scrive il Corriere dello Sport che questa estate dovrebbero esserci due amichevoli di lusso tra il primo ritiro di Dimaro e il secondo di Castel di Sangro. Ci saranno, o ci dovrebbero essere, due amichevoli, appuntamenti di respiro internazionale per restare in una dimensione rilevante: il Napoli sta dialogando con l’Arsenal e anche con il Lione, sfide di richiamo, che attraggono e che servono come test significativi, per riassaporare quel profumo d’Europa che può aiutare per calarsi nella nuova stagione. Le partite, in teoria, dovrebbe essere collocate tra il ritiro di Dimaro-Folgarida e quello di Castel di Sangro, ma il programma verrà definito da De Laurentiis con l’allenatore che verrà. Altre due amichevoli a Castel di Sangro: possibili e quasi certe due ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Scrive il Corriere dello Sport che questa estate dovrebbero esserci duedi lusso tra il primo ritiro di Dimaro e il secondo di Castel di Sangro. Ci saranno, o ci dovrebbero essere, due, appuntamenti di respiro internazionale per restare in una dimensione rilevante: ilsta dialogando con l’e anche con il, sfide di richiamo, che attraggono e che servono come test significativi, per riassaporare quel profumo d’Europa che può aiutare per calarsi nella nuova stagione. Le partite, in teoria, dovrebbe essere collocate tra il ritiro di Dimaro-Folgarida e quello di Castel di Sangro, ma il programma verrà definito da De Laurentiis con l’allenatore che verrà. Altre duea Castel di Sangro: possibili e quasi certe due ...

Advertising

ZZiliani : Cari tifosi del #Napoli, e perchè no anche del #Milan, domani è domenica: accendete tutti un cero alla Madonna perc… - AndreaV91234412 : RT @GabriellaBargh1: NN COMMENTO NN CI SONO PAROLE X EVA SOLO TANTA TRISTEZZA. RIFIUTATA DOPO POCHI GG DALL'ADOZIONE STA RITORNANDO A NAPO… - napolista : Il Napoli sta trattando con Lione e Arsenal per le amichevoli estive Dovrebbero essere disputate tra i due ritiri.… - Dalla_SerieA : Agostini: 'Osimhen fondamentale per il Napoli' - - GraziellaVespa : RT @GabriellaBargh1: NN COMMENTO NN CI SONO PAROLE X EVA SOLO TANTA TRISTEZZA. RIFIUTATA DOPO POCHI GG DALL'ADOZIONE STA RITORNANDO A NAPO… -