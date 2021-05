Cile, a quasi cinquant’anni dal golpe, finalmente riemerge l’alternativa popolare (Di sabato 22 maggio 2021) “Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada en una hermosa plaza liberadame detendré a llorar por los ausentes.” Così comincia una bella canzone del cantautore cubano Pablo Milanés, che fa riferimento al brutale e sanguinoso colpo di Stato di Pinochet che rovesciò, l’11 settembre 1973, il legittimo governo di Salvador Allende, assassinando a freddo migliaia di persone, arrestandone e torturandone decine di migliaia e mandandone per anni in esilio centinaia di migliaia. La loro colpa? Aver sperato nel progetto di riscatto nazionale e sociale di Unidad Popular, che era entrato in insanabile contrasto colle mire e i progetti delle multinazionali interessate allo sfruttamento selvaggio della popolazione e delle sue risorse, a cominciare dal rame, all’epoca di importanza fondamentale. Nella bella canzone in questione, Pablo Milanés auspica la possibilità di tornare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) “Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada en una hermosa plaza liberadame detendré a llorar por los ausentes.” Così comincia una bella canzone del cantautore cubano Pablo Milanés, che fa riferimento al brutale e sanguinoso colpo di Stato di Pinochet che rovesciò, l’11 settembre 1973, il legittimo governo di Salvador Allende, assassinando a freddo migliaia di persone, arrestandone e torturandone decine di migliaia e mandandone per anni in esilio centinaia di migliaia. La loro colpa? Aver sperato nel progetto di riscatto nazionale e sociale di Unidad Popular, che era entrato in insanabile contrasto colle mire e i progetti delle multinazionali interessate allo sfruttamento selvaggio della popolazione e delle sue risorse, a cominciare dal rame, all’epoca di importanza fondamentale. Nella bella canzone in questione, Pablo Milanés auspica la possibilità di tornare ...

