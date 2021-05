Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 15:30 (Di venerdì 21 maggio 2021) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA TRA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO COMUNQUE INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA. SI STA POI IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; E INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE STESSA TRA LA FARNESINA E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA NELLE DUE DIREZIONI. PERMANGONO CODE SULLA PONTINA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA CASTEL DI DECIMA FINO A ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)DEL 21 MAGGIOORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA TRA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO COMUNQUE INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24 E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA. SI STA POI IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; E INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE STESSA TRA LA FARNESINA E LA CIRCONVALNE SALARIA NELLE DUE DIREZIONI. PERMANGONO CODE SULLA PONTINA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA CASTEL DI DECIMA FINO A ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac Terminata la manifestazione, ripristinata la viabilità in via del Corso, linee di zona sui normali percorsi. #in… - InfoAtac : #info #atac Terminata la manifestazione, ripristinata la viabilità in via del Corso, linee di zona sui normali perc… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma L'Aquila, Internazionali d'Italia Open: ecco le modifiche alla viabilità di domenica prossima ... con eccezione per i residenti; via Beato Cesidio sarà chiusa al transito, con eccezione per i residenti che potranno accedere da via Caduti di Via Fani; in via Roma sarà invertito il senso di marcia ...

Manifestazione a Roma: scontri tra protestanti e forze dell'ordine, un Carabiniere ferito Poco fa la manifestazione è terminata ed è stata ripristinata la normale viabilità in via del Corso. Come fa sapere Roma Mobilità , le linee di zona stanno seguendo i percorsi di sempre.

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... con eccezione per i residenti; via Beato Cesidio sarà chiusa al transito, con eccezione per i residenti che potranno accedere da via Caduti di Via Fani; in viasarà invertito il senso di marcia ...Poco fa la manifestazione è terminata ed è stata ripristinata la normalein via del Corso. Come fa sapereMobilità , le linee di zona stanno seguendo i percorsi di sempre.