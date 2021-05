Saras | CdA conferma Moratti Presidente e Scaffardi Ad

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione dinominato dall’Assemblea degli Azionisti del 12 maggio scorso hato la nomina di Massimoqualedel Consiglio di Amministrazione e di Darioquale Amministratore Delegato e Direttore Generale. Alsono statiti i poteri di indirizzo strategico oltre che, tra gli altri, i poteri di supervisione e valutazione di operazioni su partecipazioni, aziende, rami d’azienda di particolare rilevanza. All’Amministratore Delegato Dariosono statete le deleghe con riferimento alla gestione operativa, i poteri per la predisposizione di piani strategici, industriali e finanziari della Società da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saras CdA

ilmessaggero.it

Il Consiglio di Amministrazione dinominato dall'Assemblea degli Azionisti del 12 maggio scorso ha confermato la nomina di ... Ilha anche verificato i requisiti di indipedenza in capo agli ...lldiha confermato Massimo Moratti come presidente mentre Dario Scaffardi continua a essere l'amministratore delegato e direttore generale. Nominati anche i comitati interni. Al presidente - ...Il Consiglio di Amministrazione di Saras nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 12 maggio scorso ha confermato la nomina di Massimo ...ll Cda di Saras ha confermato Massimo Moratti come presidente mentre Dario Scaffardi continua a essere l'amministratore delegato e direttore generale. Nominati anche i comitati interni. Al presidente ...