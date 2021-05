Ranieri: 'Non ci sono i contenuti e i presupposti per restare' (Di venerdì 21 maggio 2021) 'Non ci sono i contenuti e i presupposti per restare'. Da una parte e dall'altra. Un addio che fa rumore, quello di Claudio Ranieri, che ha deciso di lasciare la Sampdoria. Il tecnico romano, in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 maggio 2021) 'Non cie iper'. Da una parte e dall'altra. Un addio che fa rumore, quello di Claudio, che ha deciso di lasciare la Sampdoria. Il tecnico romano, in ...

