Coronavirus, in Lombardia 11 decessi. Cala il tasso di positività: 1,9% (ieri 2,3%) (Di venerdì 21 maggio 2021) Il bollettino del 21 maggio Sono 847 i nuovi casi di Coronavirus rilevati oggi,21 maggio, in Lombardia su un totale di 45.058 test effettuati nelle ultime 24 ore. ieri, il rapporto positivi-tamponi era stato di 1.003 su 44.109, mentre due giorni fa di 936 su 49.001. Diminuisce dunque il tasso di positività: oggi è attorno all’1,9%, ieri 2,3%. Le morti legate al Covid-19 sono state invece 11, in diminuzione rispetto a ieri, 20 maggio, quando se ne erano contate 22. Il totale delle vittime sale a 33.449. Negli ospedali ci sono attualmente 1.662 pazienti ricoverati non gravi (ieri 1.755) e 308 nei reparti di terapia intensiva (ieri 316), di cui 3entrati nelle ultime 24 ore (ieri 8). Il numero dei dimessi e dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Il bollettino del 21 maggio Sono 847 i nuovi casi dirilevati oggi,21 maggio, insu un totale di 45.058 test effettuati nelle ultime 24 ore., il rapporto positivi-tamponi era stato di 1.003 su 44.109, mentre due giorni fa di 936 su 49.001. Diminuisce dunque ildi: oggi è attorno all’1,9%,2,3%. Le morti legate al Covid-19 sono state invece 11, in diminuzione rispetto a, 20 maggio, quando se ne erano contate 22. Il totale delle vittime sale a 33.449. Negli ospedali ci sono attualmente 1.662 pazienti ricoverati non gravi (1.755) e 308 nei reparti di terapia intensiva (316), di cui 3entrati nelle ultime 24 ore (8). Il numero dei dimessi e dei ...

