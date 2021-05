Advertising

discoradioIT : #lavoro: 400 fogli attaccati a un filo di fronte all'ingresso della Regione #Piemonte, le lettere di licenziamento… - SkyTG24 : Ex Embraco, appese 400 lettere di licenziamento davanti alla sede della Regione a Torino - StampaTorino : Ex Embraco, 400 lettere appese ad un filo: come i posti dei lavoratori - fisco24_info : Embraco: 400 lettere licenziamento appese davanti a Regione: Presidio a Torino, incontro con il presidente Alberto… - CorriereTorino : Embraco, quattrocento lettere licenziamento appese davanti alla Regione | Il presidio -

Ultime Notizie dalla rete : Embraco 400

Lelettere di licenziamento ricevute dai lavoratori della exdi Riva di Chieri sono state appese davanti alla sede della Regione Piemonte in piazza Castello a Torino, dove è in corso un ...Ai lavoratorihanno portato la loro solidarietà i ragazzi di Friday for Future che ... finora l'unica soluzione individuata per mettere in sicurezza iaddetti torinesi e i 300 della Acc di ...Le 400 lettere di licenziamento ricevute dai lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri sono state appese davanti alla sede della Regione Piemonte in piazza Castello a Torino, dove è in corso un ...«In Italia lavorare è un diritto, questo è vergognoso». A parlare da piazza Castello a Torino sono i lavoratori dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri, in ...