Neonato morto dopo parto nello studio di un'ostetrica a Cuneo: aperta un'indagine per omicidio colposo (Di martedì 18 maggio 2021) Tragedia quella che viene riportata da Cuneo, dove nella giornata di sabato un bambino è nato morto o è deceduto nei momenti subito dopo. Il parto è avvenuto nello studio di un'ostetrica e subito dopo la madre è stata portata al pronto soccorso: nulla da fare per il Neonato, ma ora si indaga per capire le cause del decesso ed eventuali responsabilità della dottoressa e dei genitori. Neonato nasce morto in uno studio ostetrico: tragedia a Cuneo Il ricorso al parto in casa o in studi privati è molto raro in Italia: viene riportato che la scelta viene fatta solo nell'1% delle nascite, seppur sia permessa in Italia. Qualcosa forse non è andato bene ...

