Covid | palestre lombarde | ' bene riapertura | ma operatori piscine in ginocchio'

(Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "Da una parte siamo certamente soddisfatti ma dall'altra siamo delusi. E' un governo a due velocità". Non trattiene la'amarezza Marco Contardi, presidente di Arisa, l'associazione delle imprese dello sport di Confcommercio Milano, che accoglie contrastato la decisione del governo di anticipare ladelladal primo giugno al 24 maggio. "Abbiamo accolto con piacere l'anticipo dell'apertura al 24 maggio - spiega Contardi all'Adnkronos - ma proviamo rabbia per il fatto che lecoperte siano chiuse fino al primo luglio. Ciò significa mettere tutti glidelleal coperto in, perché significa fargli perdere tutto il mese di giugno ed è intollerabile". In questo momento, spiega Contardi, "il settore sta subendo le ...

"Ora bisognerà capire se utenti avranno la voglia di tornare a frequentare palestre e piscine come prima del Covid - osserva Contardi -. Ricordo che siamo fermi dal 26 ottobre, sono passati 7 mesi e ...Dovrebbero entrare in vigore mercoledì le nuove misure del decreto Covid, e quindi dalla sera del 19 maggio, il coprifuoco dovrebbe slittare alle ore 23 ...