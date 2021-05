Grey’s Anatomy 18 | i rumors diventano realtà e arriverà un altra stagione Forse l’ultima

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 maggio 2021), la serie televisiva di punta dell’emittente ABC avrà una diciottesimache però potrebbe esserenonostante i tanti fan appassionati sparsi per il mondo. ABC ha annunciato la nuovacon un post sul suo profilo ufficiale Instagram, dichiarando che il medical drama tornerà presto nella sua programmazione tv.tornerà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 Sembra non esserci ancora fine per il medical drama più lungo e famoso della televisione, apprezzato da tanti fan in giro per il mondo che peròsaranno iniziando a chiedersi quando e come effettivamente la serie possa avere un finale. Nelle ultime stagionisi sta stancamente ...