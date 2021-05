Cina | investimenti restano robusti a fine aprile

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Rallenta un po’ la crescita deglidelle imprese in. Nei quattro mesi alladi, gliin asset fissi hanno registrato un incremento del 19,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 a 14.380 miliardi di yuan (2,2 miliardi di dollari), rispetto al +25,6% registrato nei tre mesi amarzo. Il dato, che si compara ad un periodo impattato dalla crisi, si rivela superiore al consensus che indicava una crescita del 19% e conferma un’economia in forte ripresa dopo lo stop legato alla pandemia di Covid-19. Per il solo mese disi è registrata una crescita dell’1,49% rispetto a marzo. Più in dettaglio, glipubblici sono aumentati del 18,6% dal +25,3% precedente, mentre quelli privati sono ...

