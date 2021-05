Benevento, Inzaghi si aggrappa al fratello: vuole giocarsi tutto nell’ultima gara (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Benevento di Filippo Inzaghi resta, ancora, in bilico complicando ulteriormente il discorso salvezza. Il pareggio contro il Crotone ha avvicinato leggermente il Torino di Davide Nicola che, adesso, conserva tre lunghezze di vantaggio sui giallorossi. I granata, però, possono vantare una gara in meno rispetto ai campani di Ernesto Vigorito: sarà la Lazio di Simone Inzaghi, fratello di Pippo, l’arbitro delle speranze di permanenza in Serie A della Strega. Benevento: Inzaghi spera nella Lazio del fratello Una speranza che assume i tratti di una preghiera recitata a cuore aperto. Il beffardo pareggio casalingo contro i Pitagorici di Serse Cosmi ha posto in scia salvezza il Benevento di Filippo Inzaghi. Tre punti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildi Filipporesta, ancora, in bilico complicando ulteriormente il discorso salvezza. Il pareggio contro il Crotone ha avvicinato leggermente il Torino di Davide Nicola che, adesso, conserva tre lunghezze di vantaggio sui giallorossi. I granata, però, possono vantare unain meno rispetto ai campani di Ernesto Vigorito: sarà la Lazio di Simonedi Pippo, l’arbitro delle speranze di permanenza in Serie A della Strega.spera nella Lazio delUna speranza che assume i tratti di una preghiera recitata a cuore aperto. Il beffardo pareggio casalingo contro i Pitagorici di Serse Cosmi ha posto in scia salvezza ildi Filippo. Tre punti, ...

