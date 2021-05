Salvini a Catania per la decisione sul caso Gregoretti: "Lamorgese? Nostro interlocutore è Draghi" (Di venerdì 14 maggio 2021) “Mi aspetto giustizia con la G maiuscola”. Lo ha detto Matteo Salvini, a Catania per l’udienza preliminare sul caso Gregoretti. Il giudice è in camera di consiglio: dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona per l’allora ministro dell’Interno, per la vicenda dei ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Il verdetto - sia accusa che difesa hanno chiesto il proscioglimento - dovrebbe arrivare in mattinata. L’ex titolare del Viminale, rispondendo a una domanda su Luciana Lamorgese, suo successore, dice: “Se con Lamorgese ci siamo sentiti? Sì, però il Nostro interlocutore è Draghi. Il ministro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Mi aspetto giustizia con la G maiuscola”. Lo ha detto Matteo, aper l’udienza preliminare sul. Il giudice è in camera di consiglio: dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona per l’allora ministro dell’Interno, per la vicenda dei ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Il verdetto - sia accusa che difesa hanno chiesto il proscioglimento - dovrebbe arrivare in mattinata. L’ex titolare del Viminale, rispondendo a una domanda su Luciana, suo successore, dice: “Se conci siamo sentiti? Sì, però il. Il ministro ...

