Il patrimonio di Draghi | società in Georgia | trust e 2 case a Londra

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un, un conto da oltre 600 mila euro a Francoforte, unain, una casa adal valore di circa 2 milioni di sterline. Le dichiarazioni su immobili e patrimoni del premier Mariohanno scatenato, e non poco, la curiosità degli italiani nelle scorse ore, quando siti e giornali hanno iniziato a diffondere notizie sui suoi (non pochi) possedimenti. Con particolare attenzione rivolta a quel “blind”, il fondo cieco che l’ex presidente Bce annunciò di aver creato nel 2006, anno in cui vendette le azioni Goldman Sachs. A ricostruire la storia del fondo, gestito ufficialmente da un amministratore che non comunicava agli investimenti onde evitare conflitti di interessi, è stato in queste ore il Fatto Quotidiano. Che ha sottolineato ...

... il nuovo esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario, aveva ... su cui grava anche il peso rilevante del, come misura della situazione economica della ...Il nuovo Rem è entrato così nel decreto Sostegni di, che ha rinnovato l'aiuto per marzo, ... unmobiliare familiare che non superi i 10.000 euro e un valore Isee sotto la soglia dei ...Conti in tasca Mario Draghi ha rinunciato al suo stipendio da Presidente del Consiglio: non percepirà gli 80mila euro all’anno previsti dalla carica. Questo è quanto si legge nella pubblicazione, sul ...Il reddito di emergenza può attendere. Mentre il governo, per bocca del viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, annuncia la proroga per i mesi di giugno e luglio, circa 800mila ...